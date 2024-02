Papá de Selena Quintanilla rompe el silencio tras anuncio del documental de Yolanda Saldívar

Abraham Quintanilla dice la verdad de documental

Posible liberación de Yolanda Saldívar.

Documental revelador de la asesina de Selena.

En un giro sorprendente en el caso que conmocionó a la comunidad musical hace casi tres décadas, han dado nuevas noticias sobre Yolanda Saldívar.

La mujer acusada de asesinar a la icónica cantante Selena Quintanilla podría salir de la cárcel el próximo 30 de marzo de 2025, si un juez le concede la libertad bajo fianza.

Sin embargo, antes de este posible acontecimiento Saldívar se dispone a contar su versión de los eventos ocurridos en Corpus Christi, Texas, hace 29 años.

La expresidenta del club de fans de la ‘Reina del Tex-Mex’, de 63 años y recluida en la cárcel de Gatesville, ha anunciado un biodocumental titulado Selena & Yolanda: The Secret Between Them.

Dicho documental está programado para su lanzamiento en Estados Unidos el próximo 17 de febrero del 2024.

En esta producción, Saldívar afirma haber recopilado pruebas sobre el asesinato de Selena con el objetivo de revelar la verdad detrás del trágico suceso.

En una entrevista exclusiva con TMZ, Abraham Quintanilla, el padre de Selena, rompió el silencio respecto a la producción de Saldívar.