Revelan la ‘jugada’ de los abogados de Donald Trump

Pero no fue la única petición, sino que también pidieron que se posponga su juicio por documentos clasificados hasta después de las elecciones presidenciales.

Pidieron el jueves a un juez que desestime el caso de subversión de las elecciones federales en Washington contra él, según informó The Associated Press.

Las dudas que siempre has tenido sobre qué hacer en caso de un retén policial o cuáles son mis derechos, serán contestadas en Sargento El Podcast.

¿Un debate interno?

En una moción por parte de la defensa de Trump, destacaron que las acciones del republicano deben tomarse en cuenta desde su posición.

«La actual administración ha acusado al presidente Trump de actos que no solo se encuentran dentro del ‘perímetro exterior'», externó la moción de la defensa.

«Si no en el centro de sus responsabilidades oficiales como presidente», señalaron en el documento y que The Associated Press, presentó.

«Al hacerlo, la fiscalía no argumenta, ni puede argumentar, que los esfuerzos del presidente Trump para garantizar la integridad de las elecciones», añadió.