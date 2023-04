La creadora de contenido señaló: “me siento yo perturbada porque me demandaron por derechos de autor”

“Ahorita me siento yo perturbada porque me demandaron por derechos de autor. Fui demandada por derechos de autor de parte de Jenni Rivera, fui demandada por haber utilizado su imagen y quedé en shock. Ahorita le debo millones de dólares por haberla recreado”, continúo explicando Yeri Mua.

“Sobretodo como me disfracé, y me puse un vestido que ella había utilizado lo tomaron como plagio. Ahora sí que pues, me siento la más demandada, yo ya no vuelvo hacer ninguna recreación de un famoso, en una de esas yo estaría en la cárcel”, destacó la creadora de contenido.