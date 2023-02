Montero no es precisamente el tipo de artista que no se envuelve en ningún escándalo, pues el día de ayer se dio a conocer que fue arrestado luego de haber tenido una confrontación en un restaurante, entre un historial de polémicas que ha protagonizado el mexicano.

“Lo primero es confirmar si hay una carpeta en su contra, determinar si es él, porque el nombre expuesto en medios no coincide. Ver de qué se le acusa, si es que se le acusa a él, todo ha sido rumores. Si no llega estos días, nosotros nos presentaremos (en Chiapas) él lo que quiere es demostrar que es inocente, está muy tranquilo”, indicó el abogado del cantante.

Abogado de Pablo Montero asegura que es inocente: Montero ya habría sido liberado tras el destrozo causado en la Rivera Maya

Ante la detención de Pablo Montero en la Rivera Maya el cantante ya habría sido liberado, según informaron diversos medios. Por su parte, el abogado del cantante reiteró que Montero es inocente y que se le seguirá dando el seguimiento necesario y comprobar que los hechos ‘no sucedieron’.

“Confío en su inocencia, si no no habría tomado el caso. En caso de que no llegue este requerimiento citatorio de parte de la fiscalía, nosotros de forma proactiva vamos a acudir a la fiscalía para solicitar que en caso de que haya una acusación en su contra, pueda determinar, y comprobar que esos hechos no sucedieron”, dijo así el abogado encargado del caso de Pablo Montero a ‘Sale el Sol‘. Archivado como: Abogado de Pablo Montero asegura que es inocente

