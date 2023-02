“Las mujeres podemos hacer muchas cosas”

Al igual, reafirmó que esté inmiscuida en el caso de Joaquín Guzmán Loera, no significa que esté descuidando sus sueños y uno de sus intereses era cantar profesionalmente. Mariel Miró, abogó por el hecho de que las mujeres pueden realizar diferentes tareas y no estar sujetas a una sola cosa en la vida.

“Sin embargo, eso no quiere decir que no tenga otros intereses y uno de ellos es cantar profesionalmente. Las mujeres podemos hacer muchas cosas bien y no hay nada que nos obligue a quedarnos solo en una”, subrayó Miró Colón durante una visita a Miami para hablar de su música, informó EFE.