Hamás libera al primer rehén estadounidense y Biden manda mensaje

Compromiso por la Paz

El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, sugirió que Estados Unidos tenía «esperanzas» de que Edan fuera uno de los rehenes liberados.

«Tenemos la esperanza de que Abigail sea liberada», dijo en el programa «Meet the Press» de NBC, de acuerdo con la agencia The Associated Press.

«Tenemos una idea de quién es, pero no estoy en condiciones de confirmarlo porque queremos asegurarnos de que el lanzamiento se realice según lo indicado, como esperamos».

Según los informes, su padre estaba reteniendo a Abigail en el momento en que su familia fue tomada como rehenes por el grupo terrorista.