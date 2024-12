Hermanos fueron a una quinceañera a México y regresarán en un ataúd a EEUU

«Mi familia y yo pedimos amablemente su paciencia mientras esperamos el regreso de Abel y Jessica, para que juntos podamos atravesar este difícil periodo de duelo».

El velorio se llevará a cabo en Daniels Chapel of the Roses Funeral Home and Crematory en Santa Rosa.

El lugar de descanso final de Abel y Jessica será en el Santa Rosa Memorial Park en Franklin Avenue, también en Santa Rosa, CA.

«Pedimos con amabilidad su paciencia y comprensión mientras nuestra familia enfrenta esta inimaginable e inesperada pérdida».