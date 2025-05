Abbott sugiere pena de muerte para hispana acusada por muerte de candidata a cadete en Texas

El gobernador de Texas, Greg Abbott, generó polémica al insinuar públicamente que la migrante venezolana Daikerlyn González.

Acusada de causar la muerte de la joven Ava Moore en un accidente con moto acuática, debería enfrentar la pena de muerte.

Sin embargo, los cargos actuales no permiten aplicar dicha sanción según la legislación estatal.

Así lo informó USA TODAY.

BREAKING: 2 illegal aliens arrested after Air Force cadet candidate struck & killed by jet ski over Memorial Day weekend in Texas pic.twitter.com/atVcY5SDHq

— Breaking911 (@Breaking911) May 27, 2025