Sin embargo las autoridades se dieron a la tarea de rastrear el paradero del sospechoso de los asesinatos cometidos el pasado sábado. No fue hasta el día domingo que las autoridades del estado de Georgia se vieron en un enfrentamiento con el sospechoso, abatiéndolo en tiroteo. Archivado: Abaten a sospechoso de masacre en Georgia

De acuerdo a información obtenida por The Associated Press, oficiales se vieron envueltos en un enfrentamiento con el sospechoso. Se dio a conocer que durante el tiroteo que involucró a agentes de policía terminó con la muerte del hombre y tres oficiales heridos.

Según la información publicada por la agencia de noticias The Associated Press, autoridades informaron que Andre Longmore habría sido asesinado en el enfrentamiento con los oficiales a unas quince millas al norte de Hampton en los suburbios de Jonesboro.

Identifican a las víctimas del tirador

Gracias The Associated Press se dio a conocer que uno de los oficiales había recibido un disparo en la espalda y fue trasladado en helicóptero a un centro de trauma de Atlanta, señalando que se encuentra consciente. Sin embargo, el estado de los otros oficiales no se reveló.

Mientras tanto, el jefe policía de Hampton, James Turner, reveló que los cuatro muertos del tiroteo de el sábado eran todos residentes del mismo vecindario de Dogwood Lakes donde vivía Longmore. Fueron identificados como Scott Leavitt, de 67 años, y su esposa, Shirley Leavitt, de 66 años, así como Steve Blizzard, de 65 años, y Ronald Jeffers, de 66 años. Archivado: Abaten a sospechoso de masacre en Georgia