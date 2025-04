AB Quintanilla estalla en rueda de prensa por pregunta sobre Yolanda Saldívar

AB Quintanilla molesto por pregunta.

Cuestionan sobre Yolanda Saldívar.

AB concluye rueda de prensa.

AB Quintanilla, conocido por ser el hermano de la icónica Selena Quintanilla, experimentó una incómoda situación durante su participación en el festival Pa’l Norte 2025, celebrado en Nuevo León, México.

Lo que en principio parecía ser una jornada festiva y celebratoria para el músico, se transformó en un momento tenso e inesperado cuando un periodista le hizo una pregunta relacionada con Yolanda Saldívar, la mujer que en 1995 acabó con la vida de su hermana Selena.

El evento comenzó con una rueda de prensa en la que AB Quintanilla, quien regresó a México después de diez años de ausencia, estaba dispuesto a hablar sobre su presentación y lo que ofrecería en el escenario del festival.

Sin embargo, cuando un reportero mencionó a Yolanda Saldívar, el ambiente se tornó abruptamente en algo incómodo.

AB Quintanilla muestra su molestia tras pregunta sobre Yolanda Saldívar

La pregunta sobre la prisión de Saldívar y la reciente negativa a su libertad condicional hizo que el músico se molestara visiblemente, interrumpiendo la dinámica que había comenzado con un tono mucho más relajado.

“¿En serio? ¿Vas a arruinar un momento bonito con esa pregunta?”, respondió AB Quintanilla con firmeza, mostrando su molestia por la pregunta.

El reportero insistió en su cuestionamiento, lo que provocó que el músico alzara la voz y dejara claro su descontento: “Carnal, déjame hablar. Me vas a respetar. No me faltes al respeto”.

AB Quintanilla, al borde de la indignación, continuó, “Es bien fácil, al mencionar el nombre de alguien que hizo un acto que afectó a todo el mundo, mencionarlo aquí, en un bonito homenaje que estamos haciendo, eso no se vale”.