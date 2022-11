No ha sido una de las mejores temporadas para el mariscal de campo de los Green Bay Packers, Aaron Rodgers, ya que durante el juego de este domingo igualó un récord personal pero negativo tras sus lanzamientos. Rodgers registró tres intercepciones y lanzó un pase incompleto en cuarta oportunidad desde la yarda 17 de Detroit en el último minuto.

Detroit trató de sellar el triunfo al final del cuarto periodo cuando el coach Dan Campbell se la jugó en cuarta oportunidad y 3 desde la yarda 43 de Green Bay. El pase de Goff fue incompleto. Rodgers no supo aprovechar. Convirtió en cuarta y 2 yardas con un globo a Samori Toure, quien se salió en la yarda 17 de Detroit.

No se arrepiente de no retirarse

Ante esta situación, el mariscal Rodgers mencionó ante los medios de comunicación, que no se arrepiente de no haberse retirado antes de iniciar esta campaña. De igual manera, agregó que son lecciones de vida que sigue aprendiendo ante la derrota que sufrió con los Lions.

“Cuando decidí regresar, estaba decidido y no tomo decisiones, y en retrospectiva, 20/20, me arrepiento de decisiones importantes como esa”, dijo Rodgers . “Muchas lecciones de vida seguro este año, pero afortunadamente no ha terminado”, agregó el histórico quarterback. Archivado como: Aaron Rodgers Packers derrota