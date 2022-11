Aaron Rodgers confesó que estuvo jugando con el pulgar roto

El cuatro veces “Jugador más valioso” no había confesado esa lesión

¿Tendrá que ausentarse del juego? ¡CONFIESA LA ‘VERDAD’ EN JUEGO! El jugador de los Green Bay Packers, confesó a la prensa que había estado jugando con el pulgar roto y señaló que no encuentra razón de preocuparse; aunque claro, él señaló que su desempeño en la cancha no se vio afectado por dicha razón y que, inclusive había tenido un buen desempeño. Y es que este año ha sido uno de los más polémicos para Aaron Rodgers, desde el ámbito deportivo hasta el personal. Uno de los primeros detalles fue su relación con Shailene Woodley, con quien se comprometió durante la pandemia y el término del mismo a mediados de año, fue lo que llamó la atención de la prensa rosa. ¡OBTUVO LESIÓN! El mariscal de campo de los Green Bay Packers, Aaron Rodgers, reconoció el miércoles pasado que ha estado jugando con una fractura en el pulgar derecho durante las últimas seis semanas, informó la agencia The Associated Press. La noticia de su lesión, recuerda que el incidente que tuvo el jugador y llamó la atención en redes sociales, donde los fanáticos no han dudado en comentar al respecto. Rodgers se lastimó el pulgar el 9 de octubre durante un intento fallido de Hail Mary en la última jugada de la derrota de los Packers 27-22 ante los New York Giants en Londres. Aunque los Packers han incluido a Rodgers con una lesión en el pulgar desde entonces, el cuatro veces Jugador Más Valioso no había dicho públicamente que estaba rota, declaró AP.

¿No es una lesión delicada? En entrevista con el The Athletic, el jugador señaló que había pasado “por peores lesiones” y que era un desafío para él, pero que con el tiempo de descanso la situación mejoró considerablemente. Rodgers, habló por primera vez de la lesión que pasó a la prensa, debido a que en el pasado había mantenido el silencio al respecto. “Creo que he jugado con peores lesiones. Definitivamente es un desafío, pero los días de descanso me han ayudado a sentirme mejor esta semana”, indicó el mariscal de campo y citó AS. Tras declarar sobre su lesión, el jugador también habló sobre como se dio cuenta de que estaba pasando por una fisura y la forma en como lo trató.

Aaron Rodgers: ¿Mejoró con el tiempo? Rodgers dice que su pulgar ahora se siente mejor desde el juego de los Giants. Debido a que los Packers (4-7) jugaron un partido de jueves por la noche la semana pasada, perdiendo 27-17 en casa ante Tennessee , tuvieron tiempo adicional para prepararse para el partido del domingo por la noche en Filadelfia (9-1), indicó The Associated Press. “Solo sé que en el vuelo a casa tenía algo de dolor”, dijo Rodgers. “(Yo) en realidad ni siquiera quería que me hicieran una radiografía, porque todavía iba a jugar, sin importar lo que mostrara la radiografía. Pero me convencieron”, destacó el jugador e informó la agencia The Associated Press. Archivado como: Aaron Rodgers

Aaron Rodgers: ¿Un buen nivel en la cancha? Rodgers no se ha perdido ningún juego, pero la lesión ha limitado su tiempo de práctica y no se ha acercado al nivel que alcanzó mientras ganaba los honores de MVP en cada una de las últimas dos temporadas. Esa derrota ante los Giants inició una caída en picada de 1-6 que ha puesto en peligro las esperanzas de playoffs de los tres veces campeones defensores de la NFC Norte, señaló AP. “Creo que he tenido peores lesiones con las que he jugado. Había un par de jugadas en cada juego, tal vez un chasquido levemente adentro o un golpe que podría sacudirlo un poco”, dijo Rodgers. “Simplemente lidiando con el tipo ocasional de dolor sordo y superándolo”, destacó el jugador en medio de la entrevista. Archivado como: Aaron Rodgers