Luego que se conociera la muerte del cantante y actor Aaron Carter, hermano del Nick, integrante de The Backstreet Boys, se dio a conocer el último video de él actuando, como un último mensaje creen algunos, que fue compartido por un compañero el jueves pasado, allí se le ve cantando: “Le diré a mi cariño que me iré, pero no por mucho tiempo”.

De acuerdo a lo que se ve Carter podría estar cantando: “Le diré a mi cariño que me iré, pero no por mucho tiempo”. Él se encontraba sin camisa mientras mostraba sus tatuajes e interpretaba su verso en un escenario sobre un interés amoroso, ante mucha gente en un concierte, pero tenía pocas vistas

Aaron Carter último mensaje: ¿QUÉ OPINA LA GENTE DEL VIDEO?

De pronto la gente comenzó a opinar sobre el video: “Dios mío, por dónde empezar. Esto no solo es malo, es patético. Vistiendo el uniforme Love del novio, saltando en el escenario y en la tierra del desierto, el perímetro en el que Aaron te permite jugar. Te lo juro, hay un ‘collar de descargas eléctricas’ para que no tropieces”.

Otros dijeron: “Vamos, si no tienes nada bueno que decir, no digas nada. Descansa en el poder”, “Esto no está mal, todos los comentarios son trolls obvio, pero no se puede negar que estos niños tienen talento. Veamos a los que odian hacer un video musical”. Archivado como: Aaron Carter último mensaje