Aaron Carter presentía muerte: ¿Qué ocurrió con Aaron?

Los agentes respondieron alrededor de las 11 a.m., del sábado, luego de los informes de una emergencia médica en la casa de Carter en Lancaster, California. Las autoridades dijeron que un cuidador de la casa encontró a un hombre en la bañera de la casa y los esfuerzos de reanimación no tuvieron éxito, indicó la agencia The Associated Press.