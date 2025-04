A Minecraft Movie rompe récord de taquilla en su estreno.

Esto la convierte no solo en la mejor apertura del año, sino también en la mejor apertura histórica para una adaptación de videojuego, superando a títulos como The Super Mario Bros. Movie y Detective Pikachu.

Protagonizada por Jack Black como Steve, un carismático constructor, y Jason Momoa en un papel clave aún no revelado del todo, la cinta fue dirigida por Jared Hess (Napoleon Dynamite, Nacho Libre).

Un estudio que venía arrastrando una racha de fracasos como The Alto Knights y Mickey 17.

Un fenómeno viral más allá del cine

Más allá de la taquilla, la película ha desatado un fenómeno viral en redes sociales. Escenas como la aparición de un bebé zombi montando un pollo —conocido en el juego como “chicken jockey”— se han multiplicado en plataformas como TikTok, donde los clips han sido compartidos millones de veces.

Incluso aquellos que habían tomado distancia de las redes sociales no han podido evitarlo. “Llevo nueve meses sin usar Instagram porque me he vuelto demasiado adicto.

Pero me siguen enviando estos videos, y es muy satisfactorio”, confesó un fanático en declaraciones recogidas por el estudio.

Con este arranque, A Minecraft Movie no solo ha roto moldes: apunta a convertirse en el primer blockbuster milmillonario del año, y reafirma que las historias basadas en videojuegos —si se hacen bien— tienen un potencial gigantesco.

