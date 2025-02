Latina revela lo que le sucedió cuando le quitaron su visa de turista por trabajar en EEUU

Aunque pensó que no sería detectada, su situación levantó sospechas cuando fue detenida para una inspección en la frontera.

Marisa explicó que conocía las restricciones de su visa, pero aún así decidió aprovechar sus visitas familiares a Las Vegas para realizar actividades laborales no autorizadas.

«Se sacó el permiso, y cuando cruzamos, me detienen y nos empiezan a hacer preguntas: a qué vamos, de quién es el carro, dónde trabajaba en México», señaló.

«Ya tenía vencido mi permiso y tenía que renovarlo. Entonces, para que todo se viera así como normalito, le dije a mi hija que me acompañara», aseguró.

«Nos bajaron del carro porque lo iban a revisar y nos pasaron a una oficina donde nos quitaron nuestras pertenencias, nos revisaron absolutamente todo», dijo.

«A cada una nos metieron en un cuarto con manos a la pared», contó en su ‘storie time’.

«Mi miedo no era que me quitaran la visa, era qué me iban a hacer, qué iban a hacer con mi hija», señaló.

Durante el interrogatorio, los oficiales le cuestionaron si estaba consciente de que trabajar en Estados Unidos con una visa de turista era ilegal.