Galilea Montijo confiesa su amor por los jóvenes de 20 años

«Podrían ser mis hijos, pero no lo son», señaló tratando de defender su postura a sus preferencias amorosas.

Natalia Téllez opinó que la identidad de la pareja no importa, siempre y cuando la relación sea consensuada y ambos sean mayores de edad.

«Al llenar documentos también me confundía, especialmente los del trabajo, pero no, ya voy a cumplir 47», confesó.

“La edad es un poco más nebulosa, empecé el año y me dije a mí misma que tenía 30 y tantos», dijo la periodista.

No obstante, fue en 2023 cuando finalmente aceptó su edad, ya que previamente lo ocultaba al engañarse a sí misma.

«Yo voy a cumplir 50, ah no, ya tengo 50… claro, yo misma me engañé, ya son 51…”, mencionó sorprendida la conductora de hoy.

Recibe críticas

Algunos internautas criticaron la apariencia de las conductoras, pues aseguraron que Galilea se ve más joven que Paola Rojas, siendo la última más joven.

«Paola se siente joven pero no está joven, no se porque crítica a las otras mujeres«, Gali se ve super bien a su edad, ojalá me vea yo así», comentaron.

Pero Montijo no se salvó de los malos comentarios: «Mejor que se consiga uno de su edad», Esa diciendo que los quiere chavitos para robarles colágeno».

