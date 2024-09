A.B. Quintanilla, el hermano de Selena Quintanilla, es hospitalizado

A.B. Quintanilla, el hermano de Selena ha sido hospitalizado

El hermano de Selena Quintanilla sufrió un accidente durante una presentación en Bolivia.

Aquí los detalles.

A.B. Quintanilla, compositor y músico, encendió las alarmas tras ser hospitalizado durante su visita a Bolivia, donde se encontraba realizando una serie de presentaciones.

El hermano de la icónica cantante Selena Quintanilla compartió la noticia a través de su cuenta de Instagram, publicando una imagen desde la cama del hospital y explicando las circunstancias de su internación.

En su publicación, A.B. detalló que comenzó a sentirse mal al finalizar un concierto en Santa Cruz.

“Anoche, hacia el final de nuestro show, me sentía extraño, así que fui a emergencias”, comentó, buscando aclarar la situación y evitar especulaciones sobre su salud.

Una vez en el hospital, los médicos diagnosticaron a A.B. con deshidratación, pero también descubrieron una complicación más seria: “Supe que tenía líquido en mi pulmón derecho… Me ha dolido la espalda durante dos semanas, pensando que me había lesionado un músculo en la parte superior… pero no era el caso”, explicó.

A pesar de la preocupación generada entre sus seguidores, A.B. Quintanilla se apresuró a tranquilizarlos, afirmando que se encontraba estable.

“Estoy bien ahora, pero no voy a mentir, estaba asustado… ¡Recuerden siempre, la salud es lo primero!” agregó, haciendo hincapié en la importancia de cuidar de uno mismo.

El artista también aprovechó la oportunidad para agradecer a su público en Santa Cruz por su apoyo y presencia en el concierto, mostrando su aprecio por la conexión que tiene con sus fans.