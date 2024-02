No estás solo: La historia de cómo Ruth Escamilla salvó su vida con el 988

La depresión aún se considera un tabú en muchas culturas. La falta de información para comprender esta enfermedad es un muro que no permite encontrar ayuda.

Ruth Escamilla, una mujer de descendencia hispana, estaba sufriendo de depresión y no entendía qué le estaba pasando. Ella no sabía por qué se sentía triste, abrumada y perdida.

Cuando Ruth tenía apenas 10 meses de edad, su familia se mudó del Salvador a los Estados Unidos. Ruth creció en este país y estaba feliz hasta que cumplió 16 años, pues ahí fue cuando se dio cuenta de que algo no estaba bien.

Después de muchos años de vivir con depresión sin darse cuenta de ello, la situación se complicó para Ruth al grado de que intentó quitarse la vida a los 25 años, mientras estaba embarazada. Hoy comparte su historia de lucha y cómo logró seguir adelante con la ayuda del 988.

La historia de Ruth Escamilla

Para Ruth la vida pintaba bien a pesar de los dramas y problemas en su día a día. En general no se sentía demasiado ansiosa o emocional.

En ese entonces, no sabía que padecía una enfermedad mental. Cuando se embarazó de su primer hijo, fue cuando de repente todo empeoró.

Parecía que, de la nada, no podía controlar sus emociones. Estaba triste, lloraba mucho y nada se sentía bien. Se volvió algo tan abrumador que intentó suicidarse porque no quería sentir más dolor.

No entendía qué le estaba pasando. Simplemente quería llorar y no sabía por qué. Todo lo que sabía era que ya no quería vivir y eso la llevó al intento de suicidio.