Reportan 9 muertos tras volcadura de ‘troca’ en un canal de Palm Beach

Un trágico accidente automovilístico ocurrido en Belle Glade, Florida, ha dejado un saldo de nueve personas fallecidas tras la volcadura de una ‘troca’ en un canal, según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach.

El accidente tuvo lugar en el bloque 5800 de Hatton Highway.

El cuerpo de bomberos confirmó que cuatro víctimas murieron en el lugar del accidente, mientras que seis personas fueron trasladadas a un hospital local.

De estas, cinco fallecieron posteriormente, dejando un sobreviviente entre las diez víctimas totales del incidente.

Nine dead, including six children, after SUV crashes into Belle Glade canal @cbs12 https://t.co/MowBqXjHoe

— Al Pefley (@PefleyAlCBS12) August 6, 2024