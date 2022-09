Se ha reportado que también 37 indocumentados que se encontraban cruzando la frontera fueron rescatados cuando intentaban pasar el Río Grande hacia Texas, dijeron las autoridades. Cabe mencionar que la gran mayoría no puede pasar la fuerte corriente del famoso río.

A pesar de saber que es bastante peligroso ingresar a los Estados Unidos de manera ilegal, varios grupos de indocumentados lo intenta cada día para conseguir una vida mucho mejor. Sin embargo, mucho no lo logran y hasta llegan a perder la vida en el intento.

El tan ansiado Sueño Americano

Ante esto la CPD no dijo de qué país o países eran los migrantes y no proporcionó ninguna información adicional sobre el rescate o la búsqueda. Las agencias locales en Texas que estuvieron involucradas no respondieron de inmediato a las solicitudes de información adicional, según AP

El sector Del Río de la Patrulla Fronteriza , que incluye Eagle Pass, se está convirtiendo rápidamente en el corredor más transitado para los cruces ilegales. Los agentes detuvieron a los inmigrantes casi 50.000 veces en el sector en julio, con el Valle del Río Grande en un distante segundo lugar con unas 35.000.