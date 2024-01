7 oraciones de la noche para encontrar la calma y dormir bien

6. Oración de Desapego:

«Dejo ir las preocupaciones del día. No me aferro a lo que no puedo cambiar ni me preocupo por lo que vendrá».

«Confío en el proceso de la vida y me entrego al sueño con confianza y tranquilidad».

Dejar de lado las preocupaciones y el apego a los problemas del día es fundamental para descansar bien.

Esta oración fomenta el desapego emocional, permitiendo que la mente se libere de las cargas mentales antes de dormir.