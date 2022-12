¡Te contamos cuáles son las mejores ideas para ahorrar dinero a diario! ¿Sabías que, al año, y según un reporte de The Ascent , el ciudadano estadounidense promedio destina más de $240 dólares a las actividades recreativas? Esta cantidad puede ser más o menos elevada en algunos casos, pero lo cierto es que los gastos hormiga suponen una disminución en el ahorro anual de las personas.

4. ¿De las mejores ideas para ahorrar a diario? Cancela algunos servicios

Cuando realices tu presupuesto y lista de egresos e ingresos, no olvides contemplar un apartado en el que enlistes todos los servicios que pagas anual o mensualmente, como suscripciones a plataformas de streaming, planes telefónicos, internet, televisión de cable, gimnasio, entre otros. Es posible que estés pagando por alguno que ya no usas o que realmente no necesitas, así que siempre es buena idea hacer un repaso de estos gastos y elegir cuáles de ellos son realmente imprescindibles para ti.

No se trata de cancelar automáticamente todas tus suscripciones o servicios, sino de ahorrar tanto como sea posible; quizá baste con elegir un plan más austero en los servicios que menos utilizas. Puedes, por ejemplo, elegir menos canales con tu proveedor de cable, en tus plataformas de streaming o incluso solicitar un cambio de plan en tu línea telefónica si notas que cuentas con más servicios de los que realmente utilizas en tu día a día.