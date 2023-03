The Last of Us parte 1

Si te gustan los juegos de acción y aventura, combinados con una temática de terror, podrás encontrar en The Last of Us una alternativa perfecta; para la gente con prisa, un juego como este ofrece increíbles opciones para jugar a su propio ritmo y avanzar en poco tiempo, gracias a una mecánica intuitiva y a un sistema de tutorial donde es posible aprender las mecánicas básicas del juego para avanzar cada vez más rápido.

Un atractivo de The Last of Us es que se trata de un videojuego en el que el jugador elige su nivel de dificultad, además de tener un sistema de guardado automático que les permite guardar todo su progreso; así, si tienes prisa, no tendrás que preocuparte por perder todos tus avances.