PlayStation ha abierto un periodo de descargas gratis para el videojuego Star Wars Jedi: Fallen Order, una versión de jugador único que sigue las aventuras del videojuego Episode III: Revenge of the Sith, en la que la misión es completar el entrenamiento hasta lograr la Orden Jedi.

No importa la consola que uses, es fácil encontrar juegos gratis en algunas plataformas

1. Los mejores videojuegos para descargar gratis: Call of Duty: War Zone 2.0

Entre los juegos para descargar gratis en 2023 no puede faltar Call of Duty: War Zone 2.0, disponible para PC en Microsoft Windows, PlayStation 4 y 5, Xbox One y Xbox Series X|S; este título es una continuación de la saga Call of Duty Battle Royale, donde la misión principal será la de ser el último combatiente en pie.

Descubre las mejores opciones de entretenimiento con los videojuegos de descarga gratuita, disponibles para usuarios PC o de diferentes consolas; es posible que el periodo de prueba sea limitado, pero esto no impedirá que te diviertas ¡las opciones son interminables!