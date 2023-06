2. The Last of Us

Una de las series donde los protagonistas son latinos es la exitosa producción de HBO ‘The Last of Us’, liderada por el actor de origen chileno Pedro Pascal. Esta no es la única serie en la que Pascal ha atraído a millones de usuarios, pues también ha participado en otras producciones como ‘The Mandalorian’, ‘Narcos’ y ‘Game of Thrones’.

Gracias a su talento y carisma, Pascal, que nació en Santiago de Chile pero que vive en Estados Unidos desde que tenía nueve meses de edad, es ya un referente de la comunidad latina, y se ha ganado el respeto de la crítica y del público, que han generado grandes resultados en las producciones que ha protagonizado.