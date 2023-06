Además de su nobleza, los Leo también son personas leales, pero siempre esperarán ser tratados con el mismo respeto, pues así como dan, esperan recibir. Esto hace que algunas personas piensen que son egoístas, pero esto es algo con lo que este signo de fuego puede convivir: Sabe lo que espera de la vida, y no tiene miedo de pedirlo.

Su naturaleza pasional y soñadora podría llegar a ser un aspecto que juegue en contra de los Leo, que esperan mucho de la vida y que tienden a decepcionarse fácilmente cuando sus deseos no se realizan como los imaginaban. ¡Conoce cómo es la personalidad de este signo zodiacal !

Para Leo, el lujo es tan importante como la comodidad, pero cuando algo no cumple con sus expectativas, sin importar si se trata de una compra, una relación personal o un trabajo, tendrá la tendencia a sacar su lado más dramático para hacer evidente su molestia.

Uno de los rasgos de personalidad del signo Leo es el gusto que tienen por la buena vida: Son amantes del lujo y del buen gusto, que si tienen la oportunidad, no escatimarán en las cosas que les parecen atractivas o que representan un beneficio para su vida diaria.

La seguridad es uno de los rasgos de personalidad del signo Leo; su naturaleza pasional, y su tendencia a ser objetivos y diplomáticos son dos características que los convierten en líderes por naturaleza que no le temen a tomar decisiones para conseguir el mayor bienestar; primero, para sí mismo, y después para los demás.

2. Rasgos de personalidad del signo Leo: Son dominantes

El signo Leo está representado por un león, el rey de la selva y uno de los animales más poderosos de todo el reino animal, capaz de intimidar a sus adversarios con tan solo una mirada. Quizá por eso, los nacidos bajo este signo zodiacal no le temen a dar órdenes, ni a decir no cuando una de ellas no les parece.

Su capacidad de liderazgo comienza consigo mismos: Saben conducirse para llegar a donde quieren, y no dudan en anteponer sus necesidades, incluso cuando sus decisiones lleguen a incomodar a los demás. Este tipo de rasgo es muy común en este signo, que siempre que pueda hará uso de su creatividad para salir adelante aún en las situaciones más complicadas.