Entre los rasgos de personalidad de Cáncer está su tendencia a ser extremadamente sensible; de hecho, este signo es conocido por ser el más sensible de todo el zodiaco, lo que lo hace más propenso a vivir las emociones humanas con una mayor pasión que otras personas.

Si naciste bajo el signo de Cáncer, seguramente eres una persona con un excelente sentido del humor a la que le gusta reír, contar chistes o hacer bromas; sin embargo, esto no significa que todo el tiempo estás de buen humor, ya que este signo zodiacal fluctúa notablemente en sus emociones.

3. La personalidad del signo Cáncer: Son protectores y leales

Si tienes un amigo del signo Cáncer, seguramente has notado que es una persona sumamente protectora que intentará ayudarte en todo lo que pueda, incluso cuando no se lo pidas, y es que además de protectores, los Cáncer son personas que notarán pequeños detalles que otras personas no siempre pueden detectar.

En ocasiones, su deseo de información deriva en una intromisión que podría incomodar a los demás, pero generalmente son personas que están guiadas por una intención de ayuda, respaldada por un fuerte sentido de lealtad hacia su familia y amigos.