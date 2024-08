5 Muertos en Casa de Nueva York: Asesinato-Suicidio

Las autoridades del condado de Nassau, en el estado de Nueva York, están llevando a cabo una exhaustiva investigación tras un trágico incidente en el que cinco personas perdieron la vida en una casa que estaba a punto de ser vendida.

El suceso, que ha conmocionado a la comunidad local, involucró a un presunto tirador que disparó a cuatro personas antes de quitarse la vida.

El crimen ocurrió en una residencia ubicada en el municipio de Syosset, un suburbio conocido por su tranquilidad.

La casa había estado en el centro de atención recientemente debido al fallecimiento de su anterior propietaria, Theresa Martha DeLucia.

Mass murder-suicide shocks quiet Long Island cul-de-sac

Five people were horrifically murdered in a slay-suicide horror on Sunday after the family’s matriarch, Theresa Martha DeLucia, died and plans were in motion to sell her house, the New York Post reports pic.twitter.com/oBO5zSdXk7

— Uncensored News (@Uncensorednewsw) August 26, 2024