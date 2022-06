Ahorrar dinero en Walmart podría parecer una tarea complicada ¡pero esto no tiene por qué ser así! De hecho, de acuerdo con los datos de la empresa, tan solo en 2020 la compañía le ahorró a sus clientes más de 2 mil millones de dólares en total, una cifra que parece continuar a la alza en 2022.

Con más de 10.000 sucursales en todo el mundo, Walmart es una de las empresas con mayor presencia global, y una de las razones por las que se ha mantenido como una de las cadenas de supermercados favoritas es precisamente gracias a sus constantes promociones y opciones para ahorrar dinero en cada compra: ¡Descubre 5 formas de ahorrar en Walmart!

5. Pasillo de liquidaciones

¿Quién puede resistirse al pasillo de liquidaciones de Walmart? ¡Siempre es una buena idea para ahorrar dinero! De todos los atributos de Walmart, el pasillo de artículos que ya se encuentran de salida debido a cambio de temporada es uno de los más visitados, y es que en él es posible encontrar todo tipo de opciones, como juguetes, ropa, alimentos y electrónicos.

Eso sí, si deseas encontrar los mejores precios de liquidación, tendrás que recorrer pasillo por pasillo, ya que varios de los artículos se encuentran escondidos o quizá no tan visibles al público, pero esto no será impedimento para encontrar todo lo que necesitas. También, si lo que deseas es ahorrar dinero en Walmart, no es necesario acudir a una tienda física, ya que su tienda en línea es otra excelente opción para encontrar artículos en descuento y recibirlos hasta la puerta de tu casa.