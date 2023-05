Laverne Cox: Estrellas transgénero que hicieron historia en la TV

Laverne Cox es una actriz, productora y activista transgénero, conocida principalmente por su participación en la serie de televisión ‘Orange Is The New Black’, en la que interpretó el personaje de Sofía Burset, una presa trasnsgénero, y por ser una ardua defensora de los derechos de la comunidad LGBTQIA+.

Cox se ha dado a conocer también por su labor como activista; por muchos años, ha marchado para crear conciencia acerca de las problemáticas que más afectan a la comunidad LGBTQIA+ y abogar por la creación de políticas que favorezcan la inclusión y la igualdad entre las personas trasngénero. Gracias a esto, ha recibido el reconocimiento de millones de personas en todo el mundo, que la consideran un referente en la lucha por el bienestar físico y mental de las personas transgénero.