Hubo un periodo histórico en el que las parejas homosexuales, y las personas cuya orientación no fuera heterosexual eran consideradas ‘no aptas’ para tener hijos; legalmente, era imposible que una pareja de hombres o de mujeres pudiera incluso ser padres de acogida; en 2006, la Suprema Corte de Arkansas le puso fin a una ley que dictaba que las personas pertenecientes a la comunidad LGBT no podían hacerse cargo d de un menor.

2. Derechos de las personas LGBTQIA+: Posibilidad de servir en las fuerzas armadas

Antes de la derogación de la política “Don’t Ask, Don’t Tell” en 2011, las personas homosexuales no podían servir abiertamente en la Armada de los Estados Unidos sin correr el riesgo de ser despedidos. La política “Don’t Ask, Don’t Tell” fue promulgada en 1993 y estableció que los homosexuales podían servir en las fuerzas armadas, pero solo si no revelaban abiertamente su orientación sexual, algo que causó polémica y descontento debido a que se consideraba discriminatoria.

En 2011, el Congreso de los Estados Unidos derogó oficialmente esta ley, con lo que la comunidad LGBTQIA+ puede servir abiertamente en las fuerzas armadas sin temor a ser despedidos por su orientación sexual. Esto es considerado como uno de los más grandes avances en materia de derecho, y un importante paso hacia la igualdad y el respeto de la comunidad LGBTQIA+.