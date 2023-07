¡Conoce a los atletas que se convirtieron en actores! La vida de fama y fortuna no siempre comienza en Hollywood: Para algunas celebridades, el deporte ha significado un punto de partida para acceder a oportunidades laborales que han hecho despegar aún más su carrera .

4. Caitlyn Jenner

Si hablamos de atletas que se convirtieron en actores o celebridades, no podemos dejar a un lado a Caitlinn Jenner; por muchos años, mucho antes de su transición, Jenner fue un reconocido atleta de alto rendimiento. En el atletismo, especialmente en la prueba del decatlón, logró importantes hazañas, como la obtención de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Montreal, en 1976.

Esto le otorgó el estatus de celebridad, y lo llevó a tener un mayor reconocimiento en los medios de comunicación; esto, aunado a su unión con su expareja, Kris Jenner, le permitió aparecer en diferentes programas de televisión, entre ellos el show ‘Keeping Up With the Kardashians’.