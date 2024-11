¡Jungla en la ciudad! 43 monos escaparon de un laboratorio médico de South Carolina

Escapan monos en South Carolina

Alrededor de 43 primates encendieron las alertas

¿Son un peligro para la población?

¡DE PELÍCULA! 43 monos macacos Rhesus escaparon de un centro de investigación médica en Yemassee, en South Carolina.

Los animales, no presentan enfermedades ni representan un peligro significativo para el público, de acuerdo con The Associated Press.

Según las declaraciones, los primates huyeron de las instalaciones de Alpha Genesis, una empresa dedicada a la investigación con esta especie.

La fuga ocurrió debido a que un nuevo empleado no cerró correctamente uno de los recintos, permitiendo que los primates salieran al exterior.

El jefe de policía de Yemassee, Gregory Alexander, tranquilizó a los habitantes al asegurar que “casi no hay peligro para el público”.

Debido a que los monos son inofensivos y están libres de cualquier enfermedad contagiosa.

Sin embargo, Alexander recomendó a los vecinos que cerraran puertas y ventanas como medida preventiva.

Y que, en caso de ver a alguno de los primates, llamaran al 911 para que las autoridades y el personal de Alpha Genesis puedan capturarlos.