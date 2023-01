Millones de personas en el mundo recurren a la automedicación

Esta práctica resulta peligrosa y puede poner en riesgo la vida

Conoce 4 razones para no automedicarte ¡Conoce los riesgos!

¡Te contamos cuáles son las razones para no automedicarte! La automedicación es una práctica que consiste en consumir medicamentos no recetados por un médico, ante la presencia de uno o varios síntomas que le resultan comunes o derivados de un padecimiento agudo que, en apariencia, no presenta un riesgo para la supervivencia.

Sin embargo, la automedicación podría aumentar el riesgo de sufrir reacciones adversas e incluso la muerte, ya que el consumo de medicamentos en dosis no administradas por un médico ha comprobado ser letal en ciertos casos. Por eso, hoy te contamos 4 razones para no automedicarte ¡Conócelas!

4. Razones para no automedicarte: Reacciones adversas

Uno de los riesgos asociados a cualquier medicamento son las reacciones adversas; en todos los empaques de jarabes o tabletas el laboratorio encargado de su fabricación coloca una leyenda de advertencia en la que se detalla el modo de uso y los posibles efectos adversos derivados de sus componentes; para las personas que se automedican, esto es aún más peligroso.

El consumo de sustancias que no han sido administradas con anterioridad es un factor de riesgo para el desarrollo de efectos adversos que terminan por causar otros daños debido a la dosis y al tiempo de administración del medicamento.