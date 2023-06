2. Mitos de la lactancia materna: Siempre es dolorosa

Entre los mitos que más se propagan con respecto a la LME está el miedo a sufrir físicamente al amamantar, ya sea por la succión, la inflamación o la dentición, pero también está el temor a que este método de alimentación cause estragos físicos en las mamas, haciéndolas más propensas a la flacidez o a las estrías.

Algo importante que deben saber todas las futuras madres, es que la lactancia materna, sea o no exclusiva, no debe causar dolor físico a la madre, y aunque es cierto que los primeros días o semanas podrían ser incómodos, esto no es la norma. En cuanto a la flacidez y la estrías, estas dos características no están directamente relacionadas con la lactancia, sino con la repentina pérdida o aumento de peso, así como con factores genéticos.