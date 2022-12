Conoce los mitos más frecuentes sobre las vacunas.

¿Verdad o mentira? Todas las dudas sobre su aplicación.

Las vacunas salvan millones de vidas. Mitos sobre las vacunas. Como bien sabemos, todos debemos de contar con un esquema de vacunación completo, colocando las dosis requeridas desde el momento en que nacemos. Ahora con la propagación del Covid-19 y el virus más resiente de la Influenza, algunos mitos sobre las vacunas han surgido con frecuencia. Hay muchas personas que tienen miedo a la agujas y buscan las mil maneras de escaparse de recibir un pinchazo con la solución que combatiría la enfermedad, y con ello, la creación de varios mitos que rodean a la vacunación. Ninguna de ellas suele ser verdadera y en las siguientes líneas te contamos un poco más sobre ellos. Conoce los 4 mitos más comunes sobre las vacunas Las vacunas salvan millones de vidas, pero desafortunadamente aún existen creencias erróneas sobre su seguridad, eficacia y aplicación de las mismas. Es importante que todos contemos con las vacunas necesarias para poder evitar que la enfermedad que invade nuestro cuerpo se propague y deje severas secuelas en nuestro organismo. La aplicación de vacunas no es dañina, no es insegura y es lo correcto que todos debemos hacer, existen infinidades de mitos que rondan dicho tema, entre ellas el creer que la inmunidad es mejor o que no se mejorará al momento de inyectarse. También muchos creen que al momento de tener fiebre no se puede aplicar la solución.

Se cree que es mejor ser inmune a la enfermedad que vacunarse El primer mito y el más común es que es mejor la inmunidad que proporciona una enfermedad que una vacuna; Si bien, es cierto que contraer una enfermedad viral provoca el desarrollo de la inmunización natural ante el virus que se contrae, pero al tratarse de una infección esta conlleva a riesgos de complicaciones. Por lo que la vacuna crea una respuesta inmune muy similar a la enfermedad pero no la provocan, según el medio de Caeme. El segundo de los mitos es que una vacuna es tóxica y antinatural; La verdad es que la vacuna no resulta dañina ni en lo más mínimo, Las vacunas no son tóxicas, son seguras y han salvado millones de vidas, en especial a menores que han llegado a contraer enfermedades como la varicela y polio. Sí estas tuvieran sustancias químicas dañinas no serían aprobadas por los expertos, detalló la UNICEF.

¿Las vacunas se pueden poner si hay presencia de fiebre? En tercer lugar se tiene como mito el que sí hay resfrío o diarrea, no se puede vacunar; el medio de Caeme señaló que estos síntomas no son ningún impedimento para que un niño reciba sus vacunas estipuladas en su esquema otorgado por el Centro de Salud en donde sea atendido. Muchos han tenido la creencia que no pueden recibir la dosis si se presenta con temperatura pero eso ha quedado como un mito más. Por último está uno de los mitos más comunes sobre las vacunas es que llegan a provocar autismo, infertilidad o esterilidad; Se cree que la aplicación de las mismas pueden transmitir enfermedades que afectan el bienestar del ser humano, lo cierto es que ninguno de esos padecimientos se desarrolla con emplear una vacuna, según la UNICEF varios estudios científicos han desmentido el rumor.

Los rumores sobre las vacunas cada vez son más comunes Aunque son los cuatro más comunes, hay otros mitos en donde aseguran que en lugar de inyectar la solución para combatir la enfermedad, terminan administrando de manera intermuscular el virus y por ello mucha gente se muere al vacunarse, la verdad es que ninguna persona muere tras completar su esquema de vacunación. Recordemos que es de suma importancia que contemos con nuestras vacunas debidas para evitar que una enfermedad de vías respiratorias llegue a empeorar, tal es el caso del Covid-19 y el reciente brote de la Influenza, en esta última en especial en menores de edad. Informó el medio de Caeme, Huésped y UNICEF.