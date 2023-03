343 migrantes son encontrados en un tráiler abandonado en México

343 migrantes fueron encontrados en un tráiler abandonado en México

Más de cien de ellos eran menores de edad

Fueron localizados por autoridades migratorias

343 migrantes fueron encontrados tras ser abandonados en un tráiler en México. Los hechos ocurrieron durante la noche del domingo cinco de marzo, cuando las autoridades migratorias mexicanas localizaron a 343 migrantes abandonados al interior de la caja de un tráiler en una carretera al sureste del país.

De acuerdo con información obtenida por The Associated Press más de cien de los migrantes encontrados eran menores de edad no acompañados. Los migrantes encontrados en el caja abandonada en México eran su mayoría originarios de Guatemala.

