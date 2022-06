Como siempre los grandes favoritos a llevarse la copa de campeón son Brasil, Argentina, Alemania, Francia, España, Inglaterra entre otras más. Sin embargo, las selecciones de la Concacaf no se quieren quedar atrás y buscarán ser la sorpresa de esta edición que se jugará en invierno.

En el grupo A , se encuentra en anfitrión Qatar, junto con Ecuador, Senegal y Países Bajos. El grupo B esta conformado por: Inglaterra, Irán, Estados Unidos y Gales. El grupo de la muerte se encuentra en la sección C , con uno de los favoritos como lo es: Argentina, Arabia Saudita, México y Polonia.

Querían agrandar la copa

El deseo del presidente de la FIFA Gianni Infantino de agrandar el primer Mundial en Medio Oriente se vio truncado por una crisis diplomática en la región y las demandas de la entidad rectora del fútbol de que las naciones anfitrionas se adhieran a respetar los derechos humanos y laborales, según AP.

“Tras un proceso de consulta exhaustivo e integral con la participación de todas las partes relevantes, se concluyó que bajo las actuales circunstancias tal propuesta no era viable ahora”, dijo la FIFA en un comunicado. “Debido al estado avanzado de las preparaciones y la necesidad de una evaluación detallada del impacto logístico en el país anfitrión, se necesitaría más tiempo y no se podría tomar una decisión antes de la fecha límite de junio. Por lo tanto se decidió no seguir adelante con esta alternativa”. Archivado como: 32 selecciones Mundial Qatar