3 mexicanos que ‘la están rompiendo’ en EEUU y quizás no sabías

Sus obras más destacadas

Uno de los logros más notables de Valeria Luiselli es su novela Lost Children Archive (también conocida como Desierto Sonoro en español), publicada en 2019.

Esta obra se adentra en la complejidad de la inmigración y la crisis humanitaria en la frontera entre EEUU y México.

Ha publicado otros trabajos en inglés, como Tell Me How It Ends: An Essay in Forty Questions, un ensayo que aborda la experiencia de los niños migrantes en el sistema de inmigración estadounidense.

Su estilo literario se caracteriza por su prosa lírica y su capacidad para entrelazar narrativas múltiples y voces diversas en una sola obra.