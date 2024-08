20 años de prisión para seguidor de Trump por asalto al Capitolio

David Dempsey, un ferviente seguidor del expresidente Donald Trump, fue condenado a 20 años de prisión este viernes, según EFE.

Esto debido a su participación en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.

La sentencia, una de las más duras hasta la fecha, refleja la gravedad de los hechos que ocurrieron aquel día en Washington, D.C.

Dempsey, residente de California, fue identificado como uno de los alborotadores más violentos durante el ataque.

SENTENCED

DAVID DEMPSEY, 37, of Santa Ana, CA, was SENTENCED to 240 months in prison, 36 months of supervised release, and $2,000 fine for his CRIMES at the Capitol on #Jan6

