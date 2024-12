20 años de prisión a mujer por estafa piramidal de 200 millones de dólares en EE.UU

Johanna Michely García, ex directora general de la empresa de fondos financieros MJ Capital Funding LLC, con sede en el sur de Florida.

Se le sentenció a 20 años de prisión por liderar una estafa piramidal que defraudó a inversionistas por aproximadamente 200 millones de dólares.

La sentencia fue emitida el martes por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida.

García, de 41 años, se declaró culpable en julio de este año por el cargo de «conspiración para cometer fraude postal y electrónico», tras enfrentar 29 cargos, de los cuales 28 fueron desestimados.

A Broward County woman was sentenced to 20 years in federal prison on Tuesday for her role in orchestrating a Ponzi scheme that defrauded investors of approximately $190.7 million. https://t.co/gzEw58IfSW

— WSVN 7 News (@wsvn) December 3, 2024