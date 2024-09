17 muertos en Sudáfrica tras tiroteos masivos.

En un trágico suceso, diecisiete personas, incluyendo 15 mujeres, fueron asesinadas en dos tiroteos masivos ocurridos en estrecha proximidad en el pueblo rural de Lusikisiki, en la provincia del Cabo Oriental, Sudáfrica.

La policía local confirmó la noticia el sábado. Así lo reportó el medio Associated Press.

Los tiroteos se produjeron la noche del viernes y, según la portavoz de la policía nacional, Brig. Athlenda Mathe, los atacantes aún no han sido localizados.

Entre las víctimas se encontraban 15 mujeres y dos hombres, mientras que una persona se encuentra en estado crítico en el hospital.

WATCH || 17 people killed in mass shootings at two homes in a village in South Africa’s Eastern Cape province and police said on Saturday they had launched a manhunt for the suspects. Police said in a statement that the shootings occurred in two separate homes in the village of… pic.twitter.com/liW9WOVr0W

— DD India (@DDIndialive) September 28, 2024