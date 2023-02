Las 10 mejores fotografías de Pamela Anderson en Bikini (FOTOS)

Estas son las mejores fotografías de Pamela Anderson

Las 10 mejores fotografías de Pamela Anderson en Bikini: Pamela Anderson se convirtió en todo un ícono de la moda y del cine, catalogándose como una de las mujeres mas sensuales del mundo. La bella actriz de origen canadiense, es conocida por ser la protagonista de ‘Guardianes de la Bahía’, película que la lanzó a la cima de la fama.

Además de aparecer en cine, Anderson también fue la cara de Playboy por algunos años, una de las figuras más sensuales. Fue en el año de 1989 que Pamela posó por primera vez para la famosa revista para adultos, dándole una enorme popularidad a nivel mundial. Por si la extrañabas, aquí te recopilamos una serie de fotografías de la guapísima actriz y modelo ¡en bikini!

1: El icónico traje de baño que utilizó en ‘Guardianes de la Bahía’

Esta es uno de los look más reconocidos de la actriz canadiense en la famosa película ‘Guardianes de la Bahía’. Pamela Anderson portó un hermoso traje de baño de una pieza color rojo en donde interpretó a una guapísima salvavidas.

De acuerdo con el portal 20 Minutos, Anderson aseguró en una entrevista, que este traje de baño lo continúa utilizando ¡para ir a citas!, así lo dijo a The New York Times. Me meto a la ducha con el traje de baño y luego salto empapada sobre ellos donde sea que estén en la casa”, dijo la actriz. Archivado como: Las 10 mejores fotografías de Pamela Anderson en Bikini