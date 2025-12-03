Beneficios de la vitamina C

Mejora defensas naturales

Aumenta energía diaria

La Vitamina C es mucho más que un ingrediente común en jugos y frutas cítricas.

También llamada ácido ascórbico, esta vitamina hidrosoluble es indispensable para el organismo, ya que no podemos producirla por cuenta propia y la eliminamos fácilmente.

Su consumo regular es clave para mantenernos sanos, proteger nuestras células y fortalecer el cuerpo ante diversas exigencias.

A continuación, te presentamos 10 beneficios de la Vitamina C que no sabías.

Beneficios de la vitamina C para tu bienestar

1. Poder antioxidante natural

La Vitamina C actúa como un antioxidante esencial. Los antioxidantes combaten los radicales libres generados por la oxidación celular, un proceso que ocurre por funciones tan cotidianas como respirar o producir energía.

La oxidación excesiva contribuye a enfermedades crónicas como diabetes, artritis o afecciones cardiovasculares. Incluir Vitamina C ayuda a frenar ese deterioro celular.