10 beneficios de la Vitamina C que no sabías!
Publicado el 12/03/2025 a las 13:07
La Vitamina C es mucho más que un ingrediente común en jugos y frutas cítricas.
También llamada ácido ascórbico, esta vitamina hidrosoluble es indispensable para el organismo, ya que no podemos producirla por cuenta propia y la eliminamos fácilmente.
Su consumo regular es clave para mantenernos sanos, proteger nuestras células y fortalecer el cuerpo ante diversas exigencias.
A continuación, te presentamos 10 beneficios de la Vitamina C que no sabías.
Beneficios de la vitamina C para tu bienestar
1. Poder antioxidante natural
La Vitamina C actúa como un antioxidante esencial. Los antioxidantes combaten los radicales libres generados por la oxidación celular, un proceso que ocurre por funciones tan cotidianas como respirar o producir energía.
La oxidación excesiva contribuye a enfermedades crónicas como diabetes, artritis o afecciones cardiovasculares. Incluir Vitamina C ayuda a frenar ese deterioro celular.
2. Participa en la formación de colágeno
Sin Vitamina C, el cuerpo no puede sintetizar colágeno adecuadamente.
Este componente es vital para mantener firme la piel, fuertes los huesos y resistentes los tendones, ligamentos y vasos sanguíneos.
3. Acelera la cicatrización
Otro de los Beneficios de la vitamina C es que interviene en la reparación de tejidos.
Por eso se recomienda reforzar su ingesta antes y después de intervenciones quirúrgicas para mejorar la cicatrización.
4. Favorece la absorción del hierro
Especialmente el hierro de origen vegetal.
La Vitamina C ayuda a que el cuerpo lo almacene y lo utilice mejor.
5. Contribuye al equilibrio del sistema nervioso
Facilita la producción de neurotransmisores, moléculas que permiten que las neuronas se comuniquen entre sí y regulen funciones esenciales del cuerpo.
6. Refuerza el sistema inmunológico
Sus propiedades antioxidantes y antivirales ayudan a que los leucocitos funcionen mejor. Aunque no evita resfriados, sí reduce su duración y la intensidad de los síntomas.
7. Reduce la caída de defensas tras hacer ejercicio
La actividad física intensa disminuye temporalmente los leucocitos. La Vitamina C ayuda a desacelerar esta caída, favoreciendo una mejor recuperación.
8. Apoya la recuperación de infecciones urinarias
Entre otros efectos, la Vitamina C acidifica la orina, lo cual puede ayudar a mejorar el curso de estas infecciones.
9. Regenera la Vitamina E
Ambas trabajan como antioxidantes.
La Vitamina C ayuda a recuperar la forma activa de la Vitamina E para potenciar su efecto protector.
10. Aumenta la energía y disminuye la fatiga
Contribuye a un mejor funcionamiento general del organismo, lo que se traduce en mayor vitalidad y menos cansancio.
Cómo obtener Vitamina C: alimentos clave
Aunque muchos piensan en los cítricos primero, existen alimentos con incluso mayor cantidad de Vitamina C.
Entre los más ricos se encuentran el perejil, el pimiento, la col de Bruselas, el berro, la papaya, el kiwi y las fresas.
También la naranja, el limón, la coliflor y el tomate aportan cantidades importantes.
Cuánta Vitamina C necesitamos al día
La cantidad diaria recomendada para evitar deficiencias oscila entre 80 y 120 mg.
Sin embargo, en adultos a menudo se recomiendan alrededor de 1000 mg diarios, especialmente si existen necesidades aumentadas como en fumadores, mujeres embarazadas o personas en recuperación quirúrgica.
Cómo aumentar tus niveles de Vitamina C
El Dr. Joan Mata propone varias estrategias:
- Evitar el exceso de azúcar para mejorar la disponibilidad de la vitamina.
- Consumir alimentos ricos en Vitamina C como pimientos, brócoli, cítricos y vegetales de hoja verde.
- Usar suplementos liposomados, que ofrecen mayor absorción.
- Practicar ayuno intermitente para mejorar la respuesta inmunitaria y metabólica.
- Estimular el glutatión, el antioxidante que repara la Vitamina C y E oxidadas.
Mantener niveles adecuados de Vitamina C es una pieza clave en el bienestar general, no solo por su papel en la inmunidad y la energía, sino también por su impacto directo en la salud celular, la piel, las articulaciones y la recuperación del cuerpo.
Incorporarla de manera constante en la dieta o a través de suplementación adecuada puede marcar una diferencia real en la vitalidad diaria.
Advertencia: Esta información tiene fines exclusivamente educativos y no sustituye la orientación, diagnóstico o tratamiento de un profesional de la salud. Ante cualquier duda o condición médica específica, consulta siempre con un especialista.
¿Cuál de estos beneficios de la Vitamina C te sorprendió más y cómo planeas incorporarla en tu rutina diaria?
FUENTE: Dr. Joan Mata Dalmases, Ginecologia y medicina Integrativa!