¿'PROFECÍA' PARA ESTE 1 DE OCTUBRE? Usuarios de TikTok están asustados ante lo que puede ocurrir empezando el mes de 'las brujas' (VIDEOS)

¿Qué sucederá este 1 de octubre?

En TikTok se hicieron virales bastantes videos alarmando a la gente

¿Se avecina una tragedia por una medida en distintos países?

Así como la semana pasada, los Simpson ‘predecían’ algo fatídico para el 24 de septiembre que resultó ser falso, ahora, una nueva alarma surge en TikTok con unos misteriosos videos que apuntaría a que este 1 de octubre sucedería algo terrible para la humanidad y las reacciones en dicha red social no se han hecho esperar, sobretodo en el público joven.

Y es que a través de distintos portales como ‘El Universal’ y ‘Univisión’, se difundió lo que sucede con el polémico trend que se ha apoderado desde hace días en TikTok y que tiene a los jóvenes debatiendo sobre lo que pudiera suceder este 1 de octubre causando temor entre varios que aseguran ‘no estar preparados’.

TikTok está esparciendo misteriosos videos sobre ¿una profecía?

Videos en los que se puede describir: “Yo y los inseguros al enterarnos de lo que va a suceder el 1 de octubre”, “Los pibes el 1 de octubre a las 00 horas”, “Yo llegando a mi casa el 1 de octubre”, y todos con reacciones de alerta o celebración según sea el caso, provocando muchas reacciones para personas que no sabían a lo que se referían.

Los comentarios de confusión no se hicieron esperar: “Si llega a nevar en Colombia es el fin del mundo o bueno el fin de la humanidad por qué sería un cambio climático muy fuerte y los animales morirían”, “Contexto se dice que el 1 de octubre o primero de octubre va nevar en todas partes”, “Son muchos temblores si no me equivoco”, opinaron algunos sin idea de lo que realmente se trataba.